新板特區、板橋車站旁的台電「電幻1號所」，今（22）日歡慶3週年，特以儲能未來主題舉辦《光儲電幻》特展。同時響應新北歡樂耶誕城，將入口處裝置藝術《城市光井》變身為七彩大型儲能櫃，讓民眾耶誕新年多個夜拍打卡景點。

台電表示，電幻1號所3週年特展呼應「綠能＋儲能」概念，將展館入口處以215片不鏽鋼板打造成的裝置藝術《城市光井》換上冬裝，搖身成可七彩變化的儲能貨櫃意象，搭配象徵太陽的互動變色光球，成為夜拍打卡夯點。

另外台電於台南將軍、七股區打造裝置容量150MW（15萬瓩）的台南鹽田光電場，今年再加建20MW（2萬瓩）儲能系統，成為全台首座光儲合一場域。此次展覽特別打造南鹽光儲能貨櫃1：20超迷你擬真模型，搭配以電力及台南在地元素設計的貨櫃塗裝彩繪，完整複製搬進展場。

台電電幻1號所3週年特展自今日起免費展出至明年（2023）2月28日（開館時間10：00－18：00，週一及初一、初二休館），明（23日）更特別延長開館時間，晚間7點將邀請曾於國慶酒會演出的馬戲團隊「虎劇團」，及知名再生樂器打擊樂家「巴奇先生」，以雜耍結合打擊樂的演出，要與民眾一同歡慶耶誕佳節。