戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

由於乾冷空氣持續南下，加上輻射冷卻效應，明（23）日清晨除了東南部外都有機會出現10度以下低溫。氣象局提醒，竹苗一帶可能出現局部6度以下低溫。氣象主播戴立綱指出，最冷時間在周六（24日）平安夜。

氣象局表示，明天水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣；溫度方面，最寒冷的地區在桃園以北至宜蘭，整天氣溫都冷，高溫不超過15度，竹苗一帶在清晨因為輻射冷卻，有局部6度以下低溫出現的機率，白天在中南部、花東地區高溫16至20度為主，中南部日夜溫差大。

氣象局說明，周六、下周日（24日、25日）各地大多為晴到多雲，僅花、東地區、恆春半島有零星短暫雨；寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大，中部以北及宜蘭清晨低溫只有7至10度，其他地區也只有10至14度，輻射冷卻影響局部溫度會再更低。

氣象局分析明天降水狀況。（翻攝自氣象局）

下周一、下周二（26日、27日）寒流逐漸減弱，水氣不多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲；白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大。

下周三（28日）、下周四（29日）東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。