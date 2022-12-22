111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽，高雄地主高苑工商前兩場比賽都面臨苦戰，22日面對泰山高中，前三節打完落後10分，但團隊在第4節打出23比12攻勢，倒數9秒謝侄豈兩罰命中助隊超前，泰山高中最後一波進攻楊財康出手未進，最終高苑87比86留下勝利，目前複賽2戰全勝，包括預賽3勝，本季至今5連勝。

高苑教練梁有勝賽後對於激烈的戰況表示：「心臟病快發了！對泰山這場比前一場對東泰更難，預賽時泰山少了張祐瑋，我們以21分之差獲勝，複賽張祐瑋歸隊，讓泰山進入不同層次，加上小朋友因為求勝心有點放不開，第2節被泰山拉開。下半場一直變換防守影響對手節奏，加上最後關鍵兩罰謝侄豈把握住，辛苦收下勝利，也透過這兩場硬仗讓我們學習很多。」

關鍵兩罰命中，助隊超前的謝侄豈透露，第4節自己想太多，一直想突破得分、忘了分享球，後來站上罰球線時也很緊張，深怕沒法兩罰都進，「本來以為第一罰進、第二罰不會進，都預想後果就是延長賽，還好兩罰都進了。」

提到泰山楊財康有空擋出手最後一擊，但力道不對沒進，謝侄豈抓抓頭苦笑說：「那球當時我守到裡面，應該是我對位但漏了。」

高苑身為HBL男甲12強複賽唯一高雄參賽隊伍，挺過兩場苦戰並收下勝利，謝侄豈坦言想拚5連勝直接分組第1晉級8強，除了戰績漂亮，還有更重要的原因，「因為分組第1晉級8強的話，不只跨年可以放假，教練也會讓我們使用手機一個月，如果分組第2就變成使用手機兩周，分組第3則是3天，名次再差的話就不能用手機了。」