考選部今天表示，112年起國考將實施多項新措施，公務人員初等考試等22種考試將不再列考公文或公文格式用語，各種考試舉行前不再開放查看考場，考試期間也不開放陪考，並將新增國防法務官考試，以滿足用人機關業務需求。

112年即將來臨，考選部今天彙整多項即將實施的國考新措施，除了多種考試不再列考公文或公文格式用語外，高考三級考試等5種考試規則應考資格增訂英語能力檢定條件、高考三級考試暨普通考試及地方特考等43科目增修命題大綱。

此外，專技人員部分已公告新增第三次護理師考試，中醫師分階段考試也將改採電腦化測驗方式辦理，且第一階段考試不再列考「國文（作文與翻譯）」科目，以符合專業核心職能。

考選部表示，為因應網路世代族群的使用習慣及數位化趨勢，並維護考試期間各試區之秩序及安全，自112年起，各種考試舉行前不再開放查看考場，考試期間也不開放陪考，各試場所處位置將提前公布於該部全球資訊網「舉行相關事宜」及國家考試網路報名資訊系統「試區查詢」項下。

此外，應考人亦可透過考試通知書所載QRcode等多元資訊管道，提前查詢利用。又為便利應考人申請退費，國家考試網路報名資訊系統新增應考人線上申請退費功能，以加速考試規費退費處理時效，提升服務效能。

考選部強調，國家考試是青年學子投入公共服務、實現自我的最佳選擇，有意加入公職行列或取得專業證照之民眾，請逕至考選部全球資訊網的網頁查詢，以利及早規劃、準備考試事宜。