百萬網紅YouTuber「理科太太」近日線上販售課程，課程內容分享自己心理諮商的100小時心得，上架不久就有超過2730人買單，約491萬元台幣進帳，不過該課程卻遭不少人批評，理科太太先前曾開嗆讓酸民惦惦，沒想到21日發文宣布會全面退費，她透露主持人蔡康永曾私下送上安慰，對此網紅陳沂酸是消費他人，蔡康永也親自在留言區回應了。

理科太太12月1日宣傳在學習平台上販賣自己的心理諮商筆記，風波延燒21天，在社群平台發聲：「經過一段時間沈澱，我選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷，因此我的這些心路歷程會直接放到我的podcast中。」凡購買課程的學員將全面退費，她在文中提到「康永哥對我說，我沒有讓愛我的人失望」，這句話引來部分網友質疑理科太太是蹭熱度，網紅陳沂也發文：「如果我是蔡康永，應該會覺得很不爽吧？想說妳賣課程老子又沒分到錢，還要被妳胡亂消費一波。不知道他們交情到哪啦？如果普通這樣消費真的很度爛，如果很熟更不應該這樣消費朋友。」

蔡康永回覆理科太太。（圖／理科太太facebook）

而蔡康永在理科太太發文當晚就留言：「天空晴朗」，理科太太回應：「一切只是過程」，好交情盡在不言中，事實上兩人先前就有交集，去年平安夜理科太太曾邀請蔡康永到家中做客，當時還煮了一杯紅酒給對方喝，蔡康永喝了之後臉立刻皺成一團，卻還是高情商化解。