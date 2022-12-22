女星章子怡畢業於中央戲劇學院，當年與她同屆有多名現在同樣在演藝圈發光發熱的女演員，其中顏值最高有「最美校花」封號的曾黎，更是她的閨密，今（22日）她特地曬出二人貼臉合照，激動表示「96年至今，26年的情誼了」，親如姊妹的好感情肉眼可見。

章子怡與曾黎在演藝圈是出了名的好閨密，她們從學生時期就是中央戲劇學院的同學，也都是中戲「七朵金花」（曾黎、章子怡、梅婷、胡靜、秦海璐、傅晶、袁泉）和「八大金釵」（曾黎、章子怡、梅婷、秦海璐、袁泉、胡靜、張彤、李敏）名單裡的美女；章子怡與曾黎今日相約聚餐，她也在微博分享合照，寫著「老同學相聚，我們相互道賀，互相鼓勵」，更感動彼此從96年至今的情誼。

章子怡與曾黎從學生時期至今相識26年，感情還是一樣好。（圖／摘自章子怡微博）

畫面中章子怡和曾黎臉貼臉對著鏡頭露出微笑，二人膚況和體態都看起來極好，完全不像是年過40歲的樣子；曾黎本人也轉發章子怡的發文，表示「冬至快樂，大家身體健康」，讓大票粉絲都讚嘆，「果然歲月從不敗美人，兩位友誼長存」、「美女們的神仙友誼」、「這畫面太美，26年了依舊這麼美」。

其實曾黎從學生時期就以美貌擁有高知名度，當年更是有「最美校花」稱號，而她最令人驚訝的，就是過去沒結果的3任男友都是影帝級，像是拿過金雞獎、華表獎的富大龍，還有在曼谷國際電影節拿下最佳男主角的李易祥，而最為人熟知的就是陳坤，但46歲的她至今還未找到真愛，讓粉絲都替她感到可惜。