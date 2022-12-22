副總統賴清德參與民進黨主席補選，21日晚上召開「向黨員報告」座談會，他強調，這次參與黨主席選舉，承擔民進黨挫折後的改革責任，他認為傾聽基層的心聲是第一要務。賴清德還提到，這場選舉的結果就像是「礦坑中的金絲雀」，是民意對民進黨的警告。媒體人黃揚明今(22日)在臉書轉發近3年前中央銀行的解釋：礦工會帶著對有毒氣體極為敏感的金絲雀至礦坑，當金絲雀出現異狀，礦工便知道該撤出礦坑以保命。

賴清德21日晚間在臉書表示，他認為這場選舉的結果，就像是礦坑中的金絲雀，是民意對民進黨的警告。我們要重視、珍惜選民的鞭策，用正確的態度看待這場選舉結果。並重申他會完成四大工作：重整旗鼓，接近民意，廣納人才，守護台灣。

黃揚明轉發中央銀行2020年1月7日的貼文「礦坑裡的金絲雀是指什麼呢？從瑞典央行結束負利率政策談起」，提到《巴隆周刊亞洲版》（Barron's Asia）專欄作家William Pesek曾以「全球貿易礦坑裡的金絲雀」（canary in the global trade coal mine）來形容新加坡；他指出，經濟開放、易隨國際情勢變化的新加坡，能率先嗅出大環境所彌漫的毒氣，其一連串經濟數據可充當全球經濟的領先指標。

央行並附帶一提：澳洲常被比擬為「中國大陸經濟礦坑裡的金絲雀」，因澳洲的煤礦、鐵礦及液化天然氣的出口，有將近40%出口至中國大陸，藉由澳洲能源相關產業出口的變化，便可預知中國大陸經濟情勢的發展。近來，澳洲發生連月的叢林大火，已燒掉逾1個南韓的面積，這或許是「氣候變遷礦坑裡的金絲雀」，世人應積極因應氣候變遷的風險。

中央銀行顧及科普，用簡單的漫畫形式說明：隱含了領先指標的概念，亦有早期預警的意味。礦工會帶著對有毒氣體極為敏感的金絲雀至礦坑，當金絲雀出現異狀，礦工便知道該撤出礦坑以保命。

至於金絲雀是否指九合一選舉中「一屍多命」的綠營敗選者，以及誰是藉由金絲雀的犧牲而得以撤出保命者，賴清德在21日的談話中並未詳述。