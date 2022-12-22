澎湃新聞22日報導，大陸近期感染Omicron病毒人數不斷增加。農村疫情防治救治，在城鄉之間，醫療物資儲備存在較大差異，對許多鄉村衛生服務機構，藥品短缺和人員不夠是當前面臨最大難題。

寧夏自治區固原市某縣鄉鎮衛生院負責人指出，「醫院管理者要有預判性，提前儲備好藥品抵抗疫情衝擊」，該轄區有5萬餘人，輻射周邊民眾近10萬人，院內醫務百餘人，醫師25人。《防疫二十條》實施後，12月1日左右醫院進了一些藥，提前準備。到《新十條》實施，也就是12月7日，已準備到位。直到現在還有一部分布洛芬緩釋膠囊、布洛芬混懸液、複方氨酚烷胺、四季抗病毒合劑、板藍根等藥品。

12月7日以後到現在，算是第一波衝擊，轄區內1／3民眾感染了Omicron，主要是年輕人和孩子居多。有7、8千診療人次，每日門診量約500人次，有一些是居家治療。

該衛生院負責人說，《新十條》實施後大概有10天緩衝期，當地就已出現陽性病例，醫務人員也感染了，迄今醫務人員基本上80％已感染並康復了，他也基本康復了。醫務人員盡量自己做好防護，不能傳染給別人。現在基本上都康復了，醫療秩序也恢復正常。

應對Omicron，核心問題是控制發燒。他們轄區約有4000多老年人，其中有基礎性疾病占30％，約1000餘人。現有120張病床，重症比例按照750人裡有5人來算，不超過50人。還有失能、腦梗、行動不便、半身不遂，若感染須住院，床位要留給他們。

有些老人行動方便，以居家治療為主。但建議盡量別出門，做好防護，先不要被感染。希望在下一波疫情來之前，也就是元旦之後更多人返鄉回來時，基層藥品能供應上。藥品如果不到位，壓力會更大。

預計下一波疫情是元月開始，感染人數應該是現在的兩倍。如果再沒藥品，就全面啟動中藥湯劑，還可以住院、吊點滴。

此外N95口罩該鄉鎮庫存近2萬枚，能再用40多天。快篩當時進了1000多支，現在還有四五百支，他們有信心應對第二波疫情，如果藥能補上，就更有信心。另外，據觀察，感染後就是3天症狀最重，3天過去基本上就進入康復期。建議民眾不要盲目囤藥，造成藥物浪費。