菲律賓國防部22日表示，在南海由菲方控制的一處戰略性島嶼附近偵查到「中方活動」，下令軍方加強在該地的防禦，但並未具體說明觀察到的中方活動。日前有報導指稱，中方正在斯普拉特利群島（Spratly Islands，即南沙群島）的4個無人島礁上修建設施，遭北京否認。

路透報導，菲律賓國防部表示，對菲國200浬專屬經濟海域（EEZ）內島礁的任何侵蝕或填海造島活動，都是對菲國聲稱擁有主權的帕加薩島（Pagasa Island，即中業島）的威脅，「我們強烈敦促中國遵守以規則為基礎的國際通行秩序，避免採取刺激緊張局勢的行動」。

中方駐馬尼拉大使館則重申，中方將嚴格遵守主權聲索國達成的共識，包括不開發無人居住的島礁。

美國國務院19日發布一份聲明，表示支持馬尼拉繼續敦促北京在南海尊重國際海洋法、遵守國際仲裁庭2016年的有關裁決，稱美國與盟友菲律賓站在一起，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及依法在南海進行航行自由活動。

中方駐菲使館20日指責美國在菲律賓和北京之間挑撥離間，譴責華盛頓「毫無根據的指責」，稱美方試圖在南海挑起事端。

2016年海牙國際仲裁法庭曾應菲律賓所提申訴，做出一項歷史性的裁決，認定中方基於歷史權利聲稱對南海擁有主權的「九段線」為非法，同時判定菲律賓有權在其200浬專屬經濟海域內開發能源資源。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）11月訪問菲律賓時，曾登上與斯普拉特利群島相望的巴拉望島（Palawan Island），重申美國對菲律賓的安全承諾以及對2016年國際仲裁的支持。據《美菲共同防禦條約》，如果菲律賓武裝部隊、船隻和飛機在南海有爭議地區受到攻擊，美國將保衛菲律賓。