尼泊爾最高法院在星期三釋放了惡名昭彰，綽號「毒蛇」的法國連環殺手查爾斯•索布拉吉 ( Charles Sobhraj )，他在1970年代殺害了大約30名前來亞洲的歐洲背包客 。其罪犯事件在去年被改變成電視劇《蛇惑》(The Serpent)，由BBC與網飛(Netflix)聯合製作。

CNN報導，據法院發言人比馬爾•波德爾(Bimal Paudel)稱，法院以他的年齡和健康狀況為由做出了這項判決。發言人說：「將他一直關在監獄裡不符合囚犯的人權。」

現年78 歲的索布拉吉，是因為1975年殺害兩名遊客而罪行確認，被判處無期徒刑，不過在尼泊爾，無期徒期的關押時間不會超過20年。

發言人補充說，要是沒有其他與他有關的刑事案件，法院將將在今天(星期三)之前釋放他，在15天送返回他的原本國家，也就是驅逐原籍。

他身上仍有許多謀殺案，卻因證據鏈不夠充份而未破案，一般認為大約有20~30名觀光客的遇害與他有關。

法院稱，索布拉吉患有心臟病，需要進行心臟手術

索布拉吉出生於1944年的法屬越南西貢，父親是印度人，母親是越南人。當時越南人可以申請法國國籍，因此他算是法國人。1963年首次在巴黎因入室盜竊入獄，假釋後他的犯罪之路走向國際，包括法國、希臘、土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、印度、泰國和馬來西亞。

他精通多國語言，並且說話態度相當友善，很容易取得對方信任。他偽裝成寶石商人，來引誘盤纏不多的揹包者，然後對他們下藥、搶劫和殺害他們。據他的傳記作者稱，索布拉吉承認在 1972 年至 1976 年期間，至少犯下了 12 起殺人案，不過進一步的法庭案件之前，又撤回供詞，真實的受害者人數不詳。

2014 年，尼泊爾一家法院判定，索布拉吉在1975年謀殺了加拿大遊客洛朗•卡里埃 (Laurent Carrière)和美國遊客布洛茲(Connie Jo Bronzich)，判處 20 年徒刑。

2021 年 BBC/Netflix 電視劇《蛇惑》，改編自索布拉吉被控謀殺的故事。它講述了多年來，他如何逃避亞洲各地的法律，在所謂的「嬉皮小區」吸毒、搶劫和謀殺背包客。之後是由前荷蘭外交官赫爾曼•尼彭貝格 (Herman Knippenberg) 與尼泊爾警方與合作將他抓獲。