台灣產業科技推動協會（TITA）與中興大學、台灣國際產學中心及金屬工業研究發展中心，共同舉辦「2022全球經濟展望論壇暨第19屆台灣金根獎頒獎典禮」，22日在興大舉行，與會來賓冠蓋雲集，結合產、官、學及得獎企業，共同分享這份榮譽與喜悅。

身兼TITA第七屆理事長的興大校長薛富盛表示，協會自2002年成立，19年來提供企業創新技術及科技產業投資機會，協助產業升級、人才交流，落實「深耕台灣、布局全球」策略，建立良好典範。

薛富盛指出，今年協會結合興大科研能量共同辦理多場新創論壇，興大在科研成果方面研究論文數達1800多篇，躍升為全國排名前五大頂尖大學，期盼未來透過協會，能更加凝聚產官學研能量，共同為台灣培養優秀人才，協助產業開拓新藍海。

目前台灣深受全球供應鏈矚目，企業永續發展與經營為當前課題，會中特別邀請中華經濟研究院長曹添旺，分享「通膨升息情勢與全球經濟展望」議題，精湛剖析提供前瞻思維及方向引導。

另淨零永續轉型，隨著ESG風潮，已成為全球熱議的焦點，興大產學研鏈結中心產業減碳推廣辦公室經理周意恬，亦分享興大減碳辦公室淨零永續規劃與作法，藉由產學研合作平台提供輔導服務，以協助建構企業永續低碳管理能力接軌國際趨勢。

第19屆台灣金根獎獲獎企業共6家，包含產業科技特殊貢獻獎得主-東捷科技公司、一般企業獎得主-中欣行公司、吉嘉電子公司，中小企業獎得主-台灣彩光科技、台茂奈米生化及瀛海矽康科技，得獎企業橫跨光電設備產業、環境衛生及污染防治業、雷射與光電製造業、化學原枓及醫材材料製造業，透過得獎廠商經驗分享，凝聚各界智慧經驗，汲引前瞻科技新知，推升產業發展。

新冠疫情影響全球，但台灣展現無比的韌性，企盼透過金根獎頒獎典禮與獲獎廠商經驗分享，讓從事研發的師生們，與企業有切磋觀摩機會，在無形中，催生優異的技術果實，亦期待得獎企業成為台灣產業的領頭羊，持續為台灣這塊土地奮鬥及貢獻。