澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以英文致上長達32分鐘的歷史性演說。

幾個小時前才在戰況膠著的烏東巴赫姆特市（Bakhmut），視察軍情的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），21日飛抵美國展開旋風訪問，他在國會大廈的演說振奮人心，讓在場參眾議員起身為他鼓掌，以下是這段長達32分鐘的歷史性演說重點金句。

澤倫斯基用英文致詞感謝美國盟友的支持，為這場戰爭提供烏克蘭龐大的財政支持，他也保證絕對會負起責任好好運用。「你們的錢不是做慈善，是一種投資，以最負責任的方式應對全球安全及民主，烏克蘭英雄們非常清楚如何操作美國武器和飛機。」他表示美方的援助至關重要，不僅是幫助烏國站穩腳步，「在戰場上更是加速勝利的助力」。

形容前線的戰爭「每一寸土地浸透的鮮血」，頓巴斯地區的壕溝戰，甚至肉搏戰天天上演，「烏克蘭還活著，經歷各種困難、厄運和陰霾，依然生氣蓬勃」。

還引述美國前總統小羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)的話，「美國人民將以正義的道德力量獲得最終的勝利」，誓言戰勝俄羅斯，他堅定說道「當然，烏克蘭人也會贏」。

最後，替巴赫姆特市士兵轉贈一面旗幟給美方，交到副總統賀錦麗與眾院議長裴洛西的手上，上頭還有他們的簽字，澤倫斯基表示，「美國的決定可以拯救數百萬人，這世界有許多事情都取決於你們」。

此外，澤倫斯基也前往白宮與美國總統舉行會談，會後拜登向記者談到，既然俄羅斯無意結束戰爭，那美方將繼續挺烏到底，並確保他們有足夠的軍事能力，承諾加碼提供烏克蘭18.5億美元的安全援助。另外，美國國會也正在計畫再撥出近450億美元援助，目前就等審議流程通過。