薩泰爾娛樂宣布經典現場喜劇《炎上 BURN》系列第二季主題為《炎上 王世堅》，邀請集「鬼娃恰吉」、「政壇扶龍」、「Over My Dead Body」等多種封號與迷因於一身的台北市議員王世堅為主秀。沒想到，薩泰爾今（22）日突然宣布，台北市長柯文哲「確認參戰」，讓許多粉絲瞬間暴動，紛紛留言表示「這黃金組合！太屌啦」、「真令人期待」。

王世堅過去以犀利、誇張的問政風格聞名，多年來創造不少經典場面與台詞，特別是這幾年面對台北市長柯文哲時準備的誇張道具，讓氣氛緊繃的質詢舞台增添不少歡樂。而在王世堅受邀參加之後，更是有許多網友敲碗希望有柯文哲擔任神秘夥伴，沒想到今日薩泰爾就宣布，柯文哲「確認參戰」，讓網友嗨翻。

甚至就連準新竹市長高虹安都現身留言「注意看，這個組合太狠了」，「學姊」黃瀞瑩也留言說「根本去看戲的啊（笑）」，黃珊珊也現身留言處表示「真令人期待」，許多網友紛紛留言暴動「令人期待，再續前緣」、「我想看王世堅又要送柯文哲什麼禮物」、「這就是我要的炎上」、「這次換柯P騎木馬來屠城了」、「什麼是真愛我終於看見了」、「沒空我也會去」、「這黃金組合！太屌啦」。