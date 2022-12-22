由於台灣解禁日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口，台北市政府衛生局下半年共計在市內各超市、超商、大賣場、雜貨商行等處抽驗66件日本進口食品輻射殘留量，結果皆符合規定。

衛生局自3月起逐月至市內各超市、超商、大賣場、雜貨商行等處抽驗日本進口食品輻射殘留量，並完成建置日本食品專區，定期公布抽驗及原產地標示查核結果。

衛生局指出，下半年共計抽驗66件日本進口食品輻射殘留量（碘-131、銫-134及銫-137），包含水產品、肉類、蔬果類、嬰兒食品、乳及乳製品及其他包裝食品（醬料、休閒食品、飲品等），檢驗結果皆符合規定。另外針對56件包裝及10件散裝產品進行產地標示查核，結果亦符合規定

根據《台北市食品安全自治條例》第9條之2規定，在北巿流通的日本食品應以中文明顯標示原產地之都、道、府、縣名，若未依規定標示，依《消費者保護法》第24條第2項及第56條規定經主管機關通知改正而逾期不改正者，處新臺幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，業者進口日本食品於中文標示之原產地，應確實標示至都、道、府、縣名；通路業者上架時，則先檢視原產地中文標示是否標示至都、道、府、縣名，為消費者把關。