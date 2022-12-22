中國大陸新冠肺炎疫情快速擴散引起全球的關注，外媒引述英國知名健康預測與分析機構的研究指出，大陸正面臨全球歷來最大規模的疫情爆發，估計每天出現100萬宗確診，同時會有約5000人死亡。未來1月份會有另一波高峰，將達每日370例確診，到3月時預估每日確診更將推高到420萬例。

據《東網》等外媒報導，英國健康預測和分析機構Airfinity最近的研究數據顯示，按照目前內地各省份的數據推測，顯示大陸突然放對疫情封控措施帶來的嚴重影響，將遠遠超越中共官方的統計和預期。現在每天確診人數估計超過100萬例，其中約有5000人死亡。由於疫情完全不受控，到1月份的每日確診病例上升至370萬，而且未來有可能出現另一波感染高峰，使3月份的日均確診數推高至420萬。

報導指出，大陸突然放寬疫情限制、取消清零政策後，其所造成的影響遠遠超乎中共當局想像，官方報告過去24小時新增2966例本土病例，無人死亡，不過這些數字與醫療能量嚴重負荷以及火葬場滿載的消息形成強烈的對比。

北京東郊殯儀館火葬場湧入大量需要進行親人火葬服務的市民，人數過多超出殯儀館的負荷，進入殯儀館的車輛必須排隊等候。（圖／路透）

該公司的研究指出，中共官方公布的數字和醫院實際超負荷的情況出現反差，是因為政府改變了報告疫情數字的方式。目前大量關閉核酸檢測站、民眾使用抗原快篩的結果改為自願性呈報、不再計算無症狀感染者，以及低調地採用更狹義的染疫死亡定義，都是令官方數字不再反映疫情實際情況的因素，同時導致中國染疫死亡情況被低估。

Airfinity公司疫苗和流行病學負責人布萊爾（Louise Blair）表示，「中國官方數據不太可能真實反映全國正在經歷的疫情。」