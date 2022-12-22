瑞士亞洲資本（Swiss Asia Capital）高層指出，央行持續升息抗通膨，經濟衰退隱憂揮之不去下，兼具避險與保值特性的黃金，明年價格上看4,000美元。

瑞士亞洲資本執行董事兼投資長基納（Juerg Kiener），21日接受CNBC節目《Street Signs Asia》專訪，直言金價明年可能觸及2,500美元至4,000美元。

他表示，金市很有機會出現大幅波動，「幅度不會只有10％或20％」，「真的會創新高」。22日金市區間盤整，倫敦現貨金價持平在每盎司1,815.36美元。基納進一步解釋，2023年第一季，很多經濟體恐面臨「些微衰退」，央行將因此放慢升息步伐，隨即增強黃金的投資魅力。他還說，唯一吸引所有央行持有的資產正是黃金。

根據世界黃金協會資料，今年第三季全球央行收購400噸黃金創新高，前次紀錄是2018年同期所創的241噸，換言之新紀錄是2018年Q3的近2倍。

基納也提到，世界各地通膨居高不下，投資人自然會關注黃金，「黃金是抗通膨利器，碰上停滯性通膨會有驚人的收穫，拿來擴充投資組合再好不過。」

儘管黃金需求強勁，對於明年金價飆漲逾1倍的預測，Slatestone Wealth資深市場策略師波卡利（Kenny Polcari）不以為然。他周四在CNBC節目《Street Signs Asia》上指出，「黃金目標價我沒有設在4,000美元，但我樂見其成。」他認為金價在1,900美元會遇到阻力然後拉回，金價取決於全球升息對通膨的影響

中國人行本月稍早宣布，外匯儲備要增持18億美元的黃金，使得黃金儲備總值累積到1,120億美元。基納表示：「亞洲是黃金的主要買家，你綜觀貿易就知道，黃金正離開西方流向亞洲。」

關於明年的投資策略，印度最大證券經紀商Zerodha共同創辦人卡馬斯（Nikhil Kamath）建議，投資組合中黃金部位應占1成到2成。