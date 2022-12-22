國民黨九合一選舉勝選，面對即將到來的2024大選也積極備戰，今天在智庫舉辦「主持菁英培訓營」，培養未來選戰麥克風手。黨主席朱立倫致詞時表示，之後還有更多挑戰、更多活動與選戰，國民黨需要第一流、最棒主持人。

朱立倫說，盼國民黨未來推出來的活動主持人，不論在萬人、千人或百人活動場合，甚至在戰車上宣傳主持，都能表現非常棒、非常好，成國民黨最強戰力、武器，共同迎向2023、2024年選戰，未來重返執政，每一位都是大功臣、大英雄。

黨秘書長黃健庭表示，黨部會持續辦理類似培訓，也期待學員將自己當成培訓種子，回到各地後召集更多主持人才分享今天培訓經驗，不斷交流、研習，相信一定能一棒接一棒，培養出更多優秀的主持人，共同打贏選戰。

國民黨今天舉辦的「主持菁英培訓營」，共有來自花蓮、屏東、澎湖等全國各地的64位學員參加，最年輕僅17歲。培訓營由黨文傳會主委洪孟楷與立委鄭麗文擔任講師，與學員分享主持的實戰經驗，傳承擔任麥克風手技巧。

鄭麗文表示，主持人需沉著，建議學員可多觀察別人的主持經驗，找到自己主持風格，準備多點梗運用，且喊口號要有節奏感，最好是4個字，不要太長，帶領大家喊口號時，主持人指令要清楚，不能零零落落，才能帶動現場氛圍。

洪孟楷則提醒，主持人不是司儀或主講者，而是整場從活動暖場、開場、助講、大進場、合照ending pose等各流程階段的氣氛掌控設計師，大型造勢活動最重要角色就是拿麥克風的主持人，要引導全場觀眾聚焦候選人。

國民黨表示，面對即將到來的總統大選與立委選舉，不論大型造勢、總部成立、後援會活動、掃街宣傳車等，全台各地造勢活動將越來越多，必須要有充足、能獨當一面、炒熱氣氛的主持人選，盼藉由「主持培訓營」交流、傳承，培養、發掘更多主持的優秀人才，為國民黨接下來選戰營造勝利氛圍、拉抬選情。