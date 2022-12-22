即起大潤發20間門市，及1間鮮食集全面開放使用「全支付」。（大潤發提供）

全聯耶誕加菜－夯烤雞肉球，99元。（全聯提供）

家樂福Panasonic國際變頻四門冰箱NR-D611XGS，原價4萬6900元、特價4萬1290元。（家樂福提供）

家樂福Whirlpool惠而浦洗衣機WM10GN，原價9500元、特價6880元。（家樂福提供）

進入2022年倒數時刻，超市量販加碼歲末回饋，其中全聯為提升今年上線的「全支付」使用率，消費滿千就送1000福利點，等同10%回饋，希望可衝高使用率及新會員，元旦當天買環保咖啡更只要1元；家樂福看好年前汰換家電的需求，祭出總價值300萬元的大獎，買家電就可抽北海道旅遊、iPhone 14 Plus、精品家電等百項好禮。

全聯旗下「PXGo!全聯線上購」明（23日）至12月25日限時3天，推出5大主題活動：

一、買分批取、預購商品，使用「PX Pay」支付滿1000元以上，可獲800福利點；而為提升全支付使用率，使用「全支付」單筆滿1000元以上，可獲1000福利點。

二、尋找App活動畫面中的折扣碼，買預購商品最高享25折、購買小時達商品最高享5折。

三、全聯OFF COFFEE或阪急麵包，優惠價每組500元，買2組加贈1225福利點，回饋超過12%。

四、「全聯小時達」限定，明（23日）至12月29日結帳輸入折扣碼「PARTY9」，滿1000元折100元。五、12月30日至2023年1月2日限時4天，買OFF COFFEE美式，送300福利點，換算價每杯19元。

另外，全聯實體門市也於12月31日至2023年1月1日，推出OFF COFEE熱美式買1送1；元旦當天自備飲料杯買熱美式只要1元。

搶攻春節商機，大潤發推出春節暖身優惠，耶誕節（24日）至12月25日、跨年12月31日至1月1日兩個周末，單筆滿2000元送9折抵用券，最高回饋5000元。此外，大潤發即起，全支付能於旗下21家門市使用，期間以全支付消費滿千，送全點100點，最高享15.5%回饋，期望擴大連鎖量販通路的使用場域，再衝高全支付新註冊用戶數。

家樂福看好年底花費增加、除舊佈新及添購家電需求，針對鍋具、淨水設備、大小家電、3C娛樂推出多種優惠，2023年1月31日前除享優惠價、指定家電滿額送現金折價券外，還有總價值300萬元的旅遊行程與精品家電抽獎，共達100個大獎，購買家電每滿5000元可抽1次。頭獎是日本北海道雙人5日遊，還有東京迪士尼、釜山樂天世界等行程，也有BOSCH洗碗機、APPLE MACBOOK AIR 13.6、APPLE IPHONE 14 PLUS、SWITCH主機等夢幻獎項。