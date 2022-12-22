不少女性每個月都得面臨經痛的困擾，痛起來真的讓人好崩潰！急診科醫師魏智偉表示，曾有女患者因經期陣後群引發頭痛，到急診求助時，男友的口罩竟突然滲出鮮血，導致急診病患瞬間又多了一名，後來才知道，原來是男友貼心地想要幫女友緩解疼痛，卻意外慘遭「頭錘爆擊」。

魏智偉在節目《醫師好辣》分享真實病例，一名女性患者因有嚴重的經期症候群，導致劇烈頭痛，情緒也相當暴躁，「會化身成野蠻女友」，而女患者的男友不忍看她受苦，趕忙帶來急診求助，然而，正當魏智偉還在講解病情時，男友的口罩竟突然滲出許多鮮血。

魏智偉見狀趕緊關心，一問才知道，原來這名男友在女患者月事來時，都會特別地乖，盡量不引起對方情緒的波動，餵女友吃止痛藥後，便開始幫忙按摩頭皮、肩膀等處，不過一時施力不當，女友痛得發出哀嚎，頭往後方用力一撞，賞了男友一發猛力的頭擊。魏智偉表示，最後這名男友也一起掛了急診。

另外，婦產科醫師張宇琪也說明，常見的經期症候群症狀有4種，分別是「胸部脹、體重增加、頭暈頭痛、焦慮易怒」等情況，普遍婦女有50%至70%會經歷這些情況，通常在月事結束後就會緩解，不過約3%至8%的婦女有「經前不悅症」，嚴重時甚至有輕生的可能。

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