民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文辭去民進黨主席職務。蔡英文21日在臉書發文表示，各項數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是該檢討與檢視。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，今日蔡政府最大的問題，就是態度，尤其當硬拗、說謊和傲慢成為習慣，人民不可能長期忍受，適當時就會爆發出來，就像這次選舉一樣。

游盈隆今(23日)在臉書貼文表示，今天是選後第26天，除了11月26日選舉結果揭曉當晚，蔡總統辭兼任的民進黨主席之外，府院黨都沒有展現要服膺責任政治倫理的意思，迄今連一份正式的檢討報告都沒有。

游盈隆指出，蔡總統選後兩次，也就是12月4日和12月21日，對外表示會擇期回應社會期待，但對很多人來講，這就是緩兵之計，毫無誠意可言。蔡政府一天不誠懇回應社會的期待和要求，蔡總統的聲望、蘇內閣的施政滿意度、民進黨的支持度就會不斷地向下沈淪。

游盈隆點出，2018年11月24日，同樣的九合一地方選舉，民進黨遭遇空前挫敗，民進黨一樣對選後檢討意興闌珊，虛應故事，但行政院當時卻在選後兩個星期（12月7日)就提出一份還算完整的敗選檢討報告，回應選民的憤怒和社會的期待。當時的行政院長是賴清德。

游盈隆認為，今日蔡政府最大的問題，可能一籮筐，如果要用最直截了當的方式表示，那就是態度。尤其當硬拗、說謊和傲慢成為習慣，人民或可忍受一時，但不可能長期忍受，適當時就會爆發出來，就像這次選舉一樣。