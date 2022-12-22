馬來西亞雪蘭莪州一處小鎮16日發生山崩意外，壓毀當地露營區，造成至少30人死亡。（美聯社）

馬來西亞雪蘭莪州一處小鎮16日發生山崩意外，壓毀當地露營區，造成至少30人死亡。（路透社）

馬來西亞雪蘭莪州一處小鎮16日發生山崩意外，壓毀當地露營區，造成至少30人死亡；其中一名女童的家人陸續被尋獲遺體後，只有女童仍找不到，家屬心急向通靈人詢問，通靈人說女童被埋的很深，女童不斷哭著找父母，說很黑很害怕，最後通靈人在招魂儀式幫忙做「拉魂」，救援隊真的就找到遺體了。

馬來西亞雪蘭莪州（Selangor）巴當加里鎮（Batang Kali）一處吳執照的露營區16日因為山崩事故，造成30人遭活埋死亡，至今仍有3人失蹤，其中一名遭活埋的女童原先也遍尋不著，女童的父母和弟弟均已罹難，家屬情急之下找來當地知名通靈人曾慧芳，曾慧芳當下看了女童照片和得知乳名後，告知家屬女童被埋的很深，稱如果再下一場雨，沖開土時應該有希望找到。

曾慧芳說女童不是被壓著，而是受困著，「我形容不出來很難看，身體帶捲型（蜷縮著），只感覺她手或腳折斷了，她哭找爸媽，很黑她很怕」，後來女童家屬在現場招魂，曾慧芳也提供意見稱要向右邊樹木招魂，過程中她一度說孩子魂魄出不來、沒離體，要現場法師不要那麼快收，她要「拉魂」，她說女童一直嗯嗯啊啊地喊痛，她邊拉女童，女童不斷哭喊，她也跟著哭。

曾慧芳最後有「拉魂」成功，招魂儀式結束後，警消也果真找到女童遺體；據了解，今（22）在現場尋獲2名兒童，1男1女，罹患人數已達30人，仍有3人失蹤，搜救隊承諾救援行動不會中斷，一定會把人全數找到。