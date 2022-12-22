大陸放棄清零政策，疫情也在近日直線上升，不少人到藥局搶購藥物，傳出缺貨消息，對此台大婦產科醫師施景中日前就發文表示，在上海一瓶15元人民幣的退燒藥，飆漲到4000人民幣以上，大嘆「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」，引發討論，但也出現大陸網友理論，要求施景中先查證再說話。

施景中在臉書PO文，表示自己朋友在上海，分享了群組內流傳的消息，一瓶15元人民幣的退燒藥，在黑市漲到2800元，到了晚上甚至來到4000至4500元左右。

「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」，施景中說，對於大陸老人、孩子們相當同情，認識的許多醫師也都染疫，但他也質疑，現在伸出援手，寄藥物到對岸，真的能幫到人嗎？他說，朋友表示不知道為什麼，黃牛總能拿到這些物資，讓一般人永遠買不起或是買不到，現在只希望疫情趕緊平息。

文章PO出後引起討論，但同時也出現大陸網友登門理論，指出開放前民眾不理智囤貨，導致布洛芬單一品項斷貨，如今藥局限制每人購買6粒，價格不超過10元人民幣，此外其他退燒藥都有貨，反問施景中「不知道你造謠的目的是什麼」。另一名大陸網友則表示，自己跑到住家附近自助藥店轉轉，僅是單一成分退燒藥缺貨，其餘數十種都好好擺在貨架上乏人問津，還有許多城市開始免費發放退燒藥，質疑施景中用字如此驚悚的目的。還有人翻出京東APP，表示價格都很正常，一盒退燒藥+2盒維他命C 400多台幣，也都買得到，希望施發言前可以先查證。

對於質疑，施景中則回「你們多保重，早點回到正常生活」、「如果是這樣那就太好了，你們保重」。

事實上，隨著大陸放棄清零後，疫情攀升，官方也決定不將無症狀感染者列入計算，世界各地也開始傳出，有民眾掃貨要價，大量購買退燒藥寄給大陸親友現象，台灣也有不少人掃貨普拿疼與清冠一號，要寄到大陸。