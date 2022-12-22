抖音平台日前有網友分享自家女兒的可愛影片，但有另名網友發現小女孩赤腳在自家走動，沒穿室內拖鞋，留言質疑「小孩跑跑跳跳，根本就是住樓下的惡夢」，原PO則馬上用一句話回嗆「我家住獨棟別墅」，馬上吸引近8千多個讚，其他網友笑說「是貧窮限制了我的容忍度」、「透天獨棟就是爽」。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享一張圖片，一個抖音影片是一名小女童穿著睡衣，瞪著水汪汪大眼看像鏡頭，而照片中顯示影片留言串，其中一則留言是有網友質疑影片作者為何不讓孩子在家中穿室內拖鞋，認為「小孩跑跑跳跳，根本就是住樓下的惡夢」，沒想到原作者用一句話馬上獲得網友大讚。

網友發現小女孩赤腳在自家走動，沒穿室內拖鞋，留言質疑「小孩跑跑跳跳，根本就是住樓下的惡夢」，原PO則馬上用一句話回嗆「我家住獨棟別墅」。（翻攝自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）

有網友質疑原PO的孩子為何不穿室內拖鞋，如此會讓樓下住戶聽到走動聲響，而原PO則回應一句「我家住獨棟別墅」，完全沒有吵到樓下的煩惱；留言一曝光，馬上吸引8千多個讚；臉書粉絲團分享截圖，笑說「透天不懂那種煩惱」。

其他網友留言「不好意思只會吵到樓下的阿公阿嬤看電視，然後在樓梯口喊」、「南部人表示：南部都是透天」、「是貧窮限制了我的容忍度」、「透天獨棟就是爽」、「我家雖然也是透天，但小孩太愛唱歌，而且都很大聲，很怕吵到隔壁」、「我家也是透天，但對面的吉娃娃真的有夠他X的吵」、「室內拖也要選好，不然一整天啪啪啪的，還以為樓上體力超級好咧」、「這個打臉」。