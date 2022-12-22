標普全球評級22日公布最新報告「大陸新冠浪潮：2023年一季度將是關鍵」指出，大陸取消嚴格的疫情防控對經濟活動有利，但若新冠感染數再度激增，恐削弱部分獲益。該行預估，明年第一季的疫情發展形勢，可能預示信評狀況走向。

香港經濟日報引述標普指出，新的感染浪潮將延緩大陸企業的復甦，尤其是依賴人員流動的行業，但多數受評的工商和基建企業應該都能承受這種負面影響。

標普指出，大陸正面臨不樂觀的寒冬，隨著官方放鬆防控措施，疫情迅速蔓延，第一季情勢將成關鍵。此外，春節即將於明年1月到來，大陸將迎來近三年來的首次春運大潮，人員流動和企業活動改善的影響，料將超過勞動力生產率下降的影響。

該行預測，大陸2023年GDP增速將從2022年的3％左右回升至5％，預計債券融資環境可能在2023年保持緊張，加劇信用的脆弱性，進而對宏觀環境、地方政府、工商與基建企業、銀行與保險公司等產生影響。