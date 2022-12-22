美國最新數據顯示房市急凍，外界認為這反映市場不僅是季節性降溫。全美不動產仲介協會（NAR）首席經濟學家楊恩（Lawrence Yun）指目前房市冷卻情況正跟2020年新冠疫情爆發令經濟被封控時類似。

NAR在21日公布11月成屋銷售年率，經季調後從10月的443萬戶，急跌至409萬戶創2020年5月來新低，遠低於市場預估的420萬戶，年率連續10個月下跌。

與去年同期相較大跌35.4％，若不計算2020年5月，此為2010年11月來最大年跌幅。各種跡象顯示房貸利率走高不斷壓縮買家的承擔能力。

穆迪分析（Moody's Analytics）經濟師沃爾士（Matthew Walsh）指房市下跌元兇之一是家庭承擔能力。因為利率不斷攀升和購買力不斷減弱，導致房市需求持續降溫，衝擊建商信心而不斷減少推案來因應。

全美住宅建商協會（NAHB）在19日公布12月建商信心指數，從11月的33點下跌至31點，連續12個月下跌。若不計算2020年新冠疫情初期，指數為2012年6月來最低。

NAHB主席康特（Jerry Konter）指62％建商透過包括降價等各種促銷手段來吸引買家。但通膨壓力自年初以來急速上升，讓營建成本增加逾30％，令建商降價空間不大。

儘管NAR的11月成屋中間價仍年增3.5％至370,700美元，但楊恩指這在過去是「正常」增幅，但就近年房價動輒出現二位數年增幅來看，11月的增幅顯示房價升值速度在放緩。NAR預期明年第二季成屋銷售價將年跌2.4％。

據美國抵押貸款銀行協會（MBA）資料，雖然30年期固定房貸利率已從11月初逾7％高點持續拉回，截至21日止一周平均值來到6.34％，讓房貸申請量回升，但購屋貸款指數（Purchase Index）仍較去年同期大跌36％。