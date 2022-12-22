中國影音社群平台抖音（TikTok）面臨遭美國封殺的危機，路透引述消息人士透露，TikTok提出保持更多的業務獨立性，並接受外部監管，試圖說服美國政府允許其繼續歸中國科企字節跳動所有。

報導指出，TikTok早前與甲骨文達成協議，將應用程式用戶的數據存儲在美國和美國數據安全（USDS）部門，以監督數據保護和內容審核決策，解決美國當局擔憂的資安問題。

消息指出，雖然TikTok已花費15億美元用於招聘和重組，建立該部門，但部分政府官員仍反對安全協議，認為TikTok的用戶將繼續容易受到利用。TikTok為此向美國政府提供新的監管層級，擴大甲骨文的作用，以確保TikTok的技術基礎設施與字節跳動分開。

TikTok發言人未對此發表評論，僅表示向美國外資審議委員會提出的安全問題解決方案是全面的，且公司自夏季末以來，尚未與美國政府就擬議協議的實質內容進行任何討論。