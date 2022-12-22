台北市政府衛生局10月於早餐店、咖啡店、超市及賣場等處，抽驗20件油脂類產品檢驗反式脂肪酸（15項）含量，並針對反式脂肪標示進行檢查，22日公布檢驗結果共4件標示不符規定，包含家樂福販售的乳瑪琳人造奶油、早餐店沙拉醬及奶精。

依據規定，食品須於包裝容器外明顯處，以表格方式標示「脂肪、飽和脂肪（或飽和脂肪酸）、反式脂肪（或反式脂肪酸）含量」，允許之誤差範圍是小於等於標示值120％。如果食品每100公克固體（半固體）或每100毫升之液體所含反式脂肪不超過0.3公克，反式脂肪含量可標示為零。

衛生局本次抽驗9件沙拉、5件奶油、5件奶精或奶精粉及1件脂肪抹醬，檢驗其反式脂肪酸 （15項）含量是否符合標示規定，結果中山區某早餐店使用的沙拉醬，以及位於松山區早午餐店的西式千島沙拉醬驗出的反式脂肪每100公克超過0.3公克，卻標示為0。

位於士林區的家樂福販售乳瑪琳440人造奶油，則是實際含量與標示量超出允許的誤差範圍。另，位於萬華區某早餐店使用之奶精未標示原產地（國）及「有效日期」字樣，不符《食品安全衛生管理法》第22條規定。

經追溯案內標示不符規定產品來源均為外縣市，衛生局已移請所轄衛生局依權責處辦。包裝食品標示違反《食品安全衛生管理法》第22條規定，可依同法第47條處分負責廠商新台幣3萬元至300萬元罰鍰，並依同法第52條第1項第3款命業者將違規產品限期改正，改正前不得繼續販賣。