新竹市長當選人高虹安喊出徹查「大祕寶」，上任後先鎖定新竹棒球場、關埔國小、兒童醫院土地變更等三大案。前民進黨立委郭正亮甚至表示，太陽能光電案及8千億前瞻預算，這兩個大案若查清，政界大概要倒台四分之一。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，高虹安追的案子就是前瞻預算案，查大祕寶，要追新竹棒球場，它的預算追加到13億，關埔國小則追加到16億。而類似的前瞻預算8千億，是怎麼花的？光是太陽能光電案在各地遍地開花，中間有多少政商勾結？還有前瞻預算8千億，在各地遍地開花，有多少政商勾結？光是這兩個大案，若查清，政界大概要倒台四分之一。看誰敢不敢查，因為裡面的裁量權太大了，並不是依法的預算，科目又很籠統，容許的空間太大。

郭正亮接著指出，太陽能是因為暴利擺在前面，每個人都要爭。要整合土地，就要經過很多單位，比如水利單位、農業單位，每個程序都要跑。既然要搞這兩種讓行政權有這麼大空間可以介入運作的大筆預算，包括太陽能光電、前瞻預算，到目前為止，他看到的是貪汙案抓得極少，就知道司法單位在幹嘛。