一年一度冬至來臨，高雄市長陳其邁特別在臉書發文行銷高雄美食，他提到先前遭遇疫情侵襲，高市府推出「高雄好家載」、「高雄開就賺」等方案，紓困遭受疫情打擊的店家、計程車司機、民眾，而目前疫情趨緩，高市府特別與商家合作拍攝「高雄巷口味」影片介紹高雄多家在地美食，提供市民及國內外遊客參考。

陳其邁臉書發文表示，冬至享用暖暖的高雄美食正是時候，不管先下肉還是先下菜，高雄汕頭火鍋的好滋味，一吃就難以忘懷。不用奢華，就是日常，高雄從生猛漁港到菜市場，繁華商圈到夜市，美食滿滿是，選擇超困難。

陳其邁指出，先前遭逢疫情時，市府利用科技打造小黃司機、店家、顧客都受益，且可把美食送到家的「高雄好家載」，另外也推出「高雄開就賺」紓困方案，以高雄券、商圈夜市券傾力協助辛苦的店家、小攤商們度過疫情，目前疫情逐步解封，期待更多國內外的朋友再次光臨高雄，並享受高雄美食，若不知道從哪開始吃，可以參考《高雄巷口味：品嚐在地的美味》，首波 7 家精選料理，美味與人情味同步上線。