烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日旋風訪美正式落幕，有消息傳出可能繼續造訪英、法等歐洲國家。除了到訪白宮會晤拜登，還進入國會殿堂，受到副總統賀錦麗與眾院議長裴洛西雙手鼓掌迎接，其中澤倫斯基贈送給美方的烏國國旗，上頭淨是士兵的親筆簽名，強調「你們(美)的決定可以拯救數百萬人」。

綜合全國公共廣播電台(NPR)、CNBC以及《商業內幕》報導，澤倫斯基此次訪美是自俄羅斯入侵以來，首次離開國土進行外交訪問，他在國會大廈向官員們發表長達32分鐘的歷史性演講，「澤倫斯基向美國人保證，你們的錢不會被浪費，烏克蘭士兵非常清楚如何操作美國武器和飛機…」；「經歷各種低谷，烏克蘭沒有倒下、依然生氣勃勃」，說完台下全體起立鼓掌，現場烏克蘭在美僑民全都紛紛聲淚俱下，高喊「榮耀歸於烏克蘭」(Slava Ukraini)。

演講來到尾聲，澤倫斯基將一面特別的烏克蘭國旗遞給坐在後方的賀錦麗與裴洛西，這是來自烏東戰術要地巴赫姆特市（Bakhmut）的士兵所轉交的禮物，該地連月上演肉搏戰，幾個小時前澤倫斯基才剛前往視察，如今已成為烏國抗俄的精神中心。

Pres. Zelenskyy presented lawmakers with a battle-scarred Ukrainian flag from front-line soldiers as he addressed Congress. Speaker Pelosi then presented Zelenskyy with a framed American flag. https://t.co/87k7DbhURy pic.twitter.com/5ewUYWbosW — ABC News (@ABC) December 22, 2022

他說道，「昨天我在巴赫姆特時，我們的英雄給了我這面旗幟，這些名字都是那些為了保衛烏克蘭、西方世界而犧牲的人們，他們要我把它帶來這裡，「你們的決定可以拯救數百萬人，這世界有許多事情都取決於你們」。