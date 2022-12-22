這種狀況真的讓人又好氣又好笑！一名媽媽表示，日前她終於安置好家裡的聖誕樹後，2歲的兒子希望「聖誕樹要下雪」，竟異想天開把奶粉全撒在樹上，等到媽媽發現時，已經來不及阻止這起悲劇，讓她崩潰地說：「擦了好多次，地上還是黏黏的」。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文抒發，表示自己日前費了好大一番功夫，才安置好家裡的聖誕樹，但沒想到才一轉眼，就發現兒子把她每天喝的奶粉拿來當雪花撒，還撒在整個聖誕樹上。

2歲兒子意想天開地把奶粉灑在聖誕樹上，讓這名媽媽又好氣又好笑。（圖／網友安亦萱授權使用）

原PO崩潰地質問兒子原因，不料兒子卻童言童語地說：「因為聖誕樹要下雪呀」，讓她聽了差點沒當場暈倒，「叫他旁邊罰站，居然還給我裝無辜」。原PO苦笑，雖然撒起來真的有雪花感，看起來也挺美的，整個客廳也都是奶香，「但還是止不住我心中燃燒的一把火」。

貼文曝光後，有超過1.6萬名網友按讚朝聖，留言笑說，「這真的媽媽會邊清邊哭」、「好無辜的身影，但他的想法真的很合理耶」、「後素共直接請出來了」、「弟弟的帽T也有撒到，看來是過了一個難忘的聖誕節」、「突然覺得我女兒早上打翻除濕機的水根本小case」。後來，原PO也在留言串中現身，直說：「目前擦了好多次，地上還是黏黏的，好崩潰QQ」。

▍本圖文經網友安亦萱授權，轉自FB社團《我愛全聯-好物老實説》