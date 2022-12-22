41歲女星劉心悠因在陸劇《步步驚心》飾演劉詩詩的姊姊爆紅，溫柔形象深植人心，而擁有出眾美貌的她，近日曬出近照，不過卻因尖挺鼻子搶鏡，讓網友直呼「什麼時候做的」。

劉心悠久違更新微博，並曬出一張喝著湯的側臉美照，寫下「當有些人煮到滿頭大汗的時候，你卻在面前悠哉的喝湯」，只見綁著丸子頭的她，讓她立體五官一覽無遺，尤其高挺鼻子更是搶鏡，鼻頭相當尖，讓網友都質疑她是否整形了，「鼻子做的吧」、「什麼時候做的」。

劉心悠鼻頭尖挺引熱議。(圖／取自劉心悠微博)

不過一向以五官立體聞名的劉心悠，仍被大批粉絲狂讚「好美好優雅」、「多麼優秀的下顎線」、「好優越的鼻樑，可以滑滑梯」、「這樣優秀的鼻子是真實存在的」、「看到照片剛想說這誰啊？怎麼敢把鼻子墊那麼高，點開大圖悠姐啊，冒犯了」。

其實，劉心悠過去鼻子就相當高挺，雖然那時鼻頭看起來較圓潤，但也有可能是因為拍攝角度和燈光造成鼻子看起來過於尖挺。台灣出身、在香港出道的劉心悠，因在《步步驚心》飾演女主角劉詩詩的姊姊「馬爾泰若蘭」走紅，溫柔嫻靜模樣讓人印象深刻。