美光財測遜於預期，對明年營收展望低迷，宣布將裁撤10%的員工，並停發獎金。美國上周初領失業金人數報21.6萬人，高於前值，但低於預期，顯示就業市場仍強勁，10年期美債利殖利率來到3.67%。美股周四（22日）3大指數開低，道瓊工業指數跌逾300點，那斯達克指數跌約1.5%。

截至台北時間22點41分，道瓊工業指數下跌302.63點（或0.91%），暫報33073.85點；那斯達克指數下跌166.43點（或1.55%），暫報10542.94點；標普500指下跌44.36點（或1.14%），暫報3834.08點；費城半導體指數下跌79.03點（或2.99%），暫報2565.47點。

5大科技巨頭齊跌，跌幅普遍超過1%，Meta、亞馬遜跌逾2%；受美光令人失望的財測拖累，半導體類股重挫，英特爾跌逾2%，美光、艾司摩爾跌超3%，超微、輝達跌逾4%，台積電ADR和聯電ADR跌逾2%。