耶誕節將至，韓國人氣女團「TWICE」的官方YouTube頻道，21日驚喜曝光台灣成員周子瑜翻唱Ava Max 的聖誕歌曲《Chrismas Without You》，她還戴上可愛的麋鹿頭飾，扮成最萌耶誕禮物，影片上架才1天，就已經超過91萬點擊數。

子瑜穿上應景的白色針織上衣搭紅色圍巾，還戴了麋鹿頭飾，用甜美歌聲Cover《Chrismas Without You》，美妙歌聲讓粉絲都聽得如癡如醉，她也在IG曬出一系列自拍美照，用中英韓三種語言寫下「Once!為你們準備了禮物，希望你們會喜歡。Christmas without tzu~」，引來超過178萬粉絲按讚。

網友見狀也紛紛留言大讚「起雞皮疙瘩了~子瑜唱的很好聽」、「唱歌好好聽！最好的禮物」、「聽子瑜唱歌好療癒」、「世界上最好的禮物就是子瑜的歌聲」。而官方今又曝光TWICE在2017年發布的《Merry & Happy》2022年的新版本MV，只見TWICE的9個人，開心隨著音樂舞動，展現彼此間的好感情，驚喜的聖誕禮物，也讓粉絲都感動不已。

而官方20日也無預警公布喜訊，透露TWICE明年春天會推出新專輯回歸，1月先推出全新英文單曲，3月正式發行迷你專輯，讓粉絲聽到好消息後都相當期待。

TWICE TZUYU “Christmas Without You (Ava Max)” Cover。(影／取自TWICE官方YouTube)