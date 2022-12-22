謝京穎和張書偉劇中感情受阻。（民視提供）

謝京穎和張書偉劇中感情受阻，吳東諺扮演兩人月老。（民視提供）

藝人謝京穎跟張書偉在民視8點檔《市井豪門》中，演出受歡迎的「勝潔CP」，兩人近期因為陳宇潔的爸爸跟林國勝的媽媽有婚外情，讓兩人的感情起了變化，讓不少觀眾大喊「超虐心」、 「虐戀開始的前奏」；日前拍攝張書偉到謝京穎家樓下，希望兩人爭吵過後，可以跟對方說話的機會，最後好朋友吳東諺神助攻，把謝京穎找來樓下，兩人當場也把話說開，決定攜手一起面對困難。

謝京穎說，拍這一場戲前她先反覆聽〈好難得〉這首歌，結果不小心太催淚，哭到無法自拔，她說自己拍一些情感細膩的戲之前，會用音樂來帶入情緒，再加上搭檔的張書偉也教她許多，雖然兩人是首次合作，但書偉在拍攝前會找她對詞也會討論拍戲的動作，像是走位以及怎麼擁抱，都給她十足的安全感。

兩人這一場戲先從前面爭吵的堆疊，到見面把話說開，每一句台詞都讓謝京穎說好心酸，而且會走心，好像自己真的失戀33天一樣，最後淚崩時，張書偉也給她一個擁抱，她說有被鼓勵到，而且書偉願意丟出許多表演的想法，甚至推薦幾本書給她，讓她可以更好，她會更努力，也感謝前輩的帶領。

吳東諺、張書偉牽手照被網友讚很有愛。（民視提供）

吳東諺、張書偉牽手照被網友讚很有愛。（民視提供）

吳東諺在劇中是「神助攻月老」，主動退讓也讓觀眾敲碗要編劇給李成龍一個好女孩，他說自己戲外也助攻自己的小學同學，兩人現在也結婚生小孩，甚至當他們在台北的鄰居，連搬家也去幫忙。而他日前發跟張書偉牽手的合照，引起不少觀眾討論，甚至支持多元成家的粉絲也喊話，吳東諺笑說就交給編劇，相信編劇會給他一個好女孩。