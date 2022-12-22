1997年，首架F-22A猛禽戰機()Raptor完成試飛，被譽為「絕對的空優王者」，即使25年過去了， 它的王者地位依然牢固。但是它的時代卻也即將結束，即使美國空軍規畫了 F-22的中期升級，卻無法阻止它在未來的10年內退役。

F-22 誕生於美國空軍的高級戰術戰鬥機計劃(Advanced Tactical Fighter，簡稱ATF)，可以追溯到 1981年，當時美國空軍確定下一代空中優勢戰鬥機的性能要求標準，希望取代具有傳奇色彩的F-15「鷹」。1981年是個冷戰依然活躍的時期，雖然F-15 的性能非常優異，但是美國軍方總認為蘇聯正追趕在後，下一代蘇聯戰鬥機可能就會超過F-15。也在同一時期，美國衛星拍攝到蘇聯的Su-27與MiG-29，美國認為，這2種戰機性能不在F-15之下。

為了保持美國的優勢，ATF競標案誕生，經過2輪的選擇，由洛克希德與通用動力團隊的YF-22，以及麥道公司與諾斯洛普團隊的YF-23進入決標，這2種戰機都極度先進，1991年美國空軍選擇了YF-22做為下一代戰機的基礎。6年後的1997年，第一架量產型 F-22 首飛，8年後服役。

但是，就YF-22被選為美國下一代戰機的同一年，蘇聯解體了，美國贏得了冷戰。這意味著強大的對手突然消失，F-22的存在必要性也突然減弱，在那幾年，美國國會不止一次的詢問美國空軍「F-22倒底有什麼必要性?」這實在難以回答。到了 2009 年，原本750架F-22的生產預定，被削減至 186 架，本來F-22打算「以1換1」取代 F-15，結果只能駐紮在少數的個別基地。

又過幾年， F-35聯合打擊戰機研發計畫更為重要， 排擠到F-22大部分生產線，這使得想要重啓F-22生產的努力，變得完全不可能。

在評論F-22的特性時，通常會強調F-22的隱身性，也就是第5代戰鬥機最小的雷達截面積，比後起之秀F-35還要好；而且F-22還有極佳的運動性能，最大運動G 值可達到9G，而F-35只能到7G。

但是，F-35有明顯的科技優勢，它的融合感測器和資料鏈管理能力，是F-22問世時期所不具備的，這使得F-22雖然「決鬥無敵」，但F-35可倚靠「團隊合作」。美國空軍認為，即使F-22是如今最強的格鬥戰機，但是團隊合作能力很差，這使得它在現代化的戰場環境，可發揮的空間很有限。

美國空軍目前正在對其F-22猛禽戰機一系列的升級，耗資大約110億美元，包括隱蔽型的外掛油箱，新的超視距空對空武器（如AIM-260），也幫F-22設計紅外搜索和跟踪 (IRST)筴艙，與新的電子作戰設備。

但是，F-22在開發的時代，還沒有模組化航電的設計，這意味著它的升級工作相當麻煩，事實上，F-22走向老化的硬體，甚至無法與其他同伴戰鬥機直接通信，需要空中管制機，作為F-22和其他之間的媒介。，這一點在2011年的利比亞戰爭已經證實，與F-15、F-16、F-18具有多元資料鏈相比，猛禽戰機無法與他們連線，只能用無線電通訊，聯合作戰能力不佳。

過時的航空電子設備，並不是限制猛禽未來性能的唯一因素。F-22的雷達吸收塗層，屬於上一代的配方，主要的成份是白銀，雖然效果好，但極易受到高速飛行造成的損壞。維修起來也非常昂貴且耗時。

總之，F-22猛禽這位「空優之王」的任期已經時日不多，美國的下一代制空權 (NGAD)計劃，正在推動當中。也是說，猛禽的統治時間可能即將結束，但下一個空戰之王還是美國戰機。