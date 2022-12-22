大陸女星孫儷婚姻、事業兩得意，接連以電視劇《後宮甄嬛傳》、《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等戲穩坐演技派代表，同時，孫儷與男星鄧超還是著名的模範夫妻，兩人育有一對子女，幸福組成一家四口，她時常會分享自己的私下狀態，近日她拍攝雜誌，造型卻讓網友無法欣賞。

孫儷近日登時尚芭莎開年封面，作為VALENTINO代言人的她穿上品牌服裝，連頭上都是品牌的帽子，獨特的紅色V標誌印花大衣和帽子非常搶眼，這件大衣約17萬元台幣，不過這套造型卻讓網友無法理解，時尚KOL「Mr. 布雷蕭」分享：「不知道穿這身去倚梅園說『逆風如解意，容易莫摧殘』，皇上會不會一樣愛」。

網友留言回應：「皇帝會叫她把園子再修整的更乾淨些」、「封面照看得我頭好痛」、「立馬被打入冷宮」、「皇上可能會以為嬛嬛是倚梅園的收回收的宮女（大嬸）」、「我以為賣雨衣還玉蘭花」、「嬛嬛很難高級質感，不知道為何都有一個在地感」、「奇怪，她明明五官都很美，但是真的完全沒有時髦感或現代感，到底怎麽了？」、「感覺偷穿張蘭女士的衣服」、「會請她去顧一下動物園（第一張乍看以為長頸鹿）」、「想不到嬛嬛要去採茶了~」。

孫儷當媽後對教育孩子很有一套，日前她推出一系列繪本，由她親自擔任主編，藉由流浪動物的故事傳遞教育內容，不少粉絲留言希望她能開個簽售會，副業也做得相當成功。