36歲女星郭采潔剛出道時形象甜美、清新，2013年轉往大陸演藝圈發展後，造型越來越前衛，時常引起話題。近日，她出席時尚雜誌舉辦的藝術活動，事後在社群平台釋出美照，竟被發現身型過瘦，肋骨清晰可見，健康狀況令網友擔心。

郭采潔20日現身上海，參加《VOGUEfilm》首映暨藝術週活動，走紅毯時，她頂著一頭黑色極短髮，身穿白色的華麗皮草大衣，化上個性妝容，特地拉長的眼線使眼神更加銳利，渾身散發氣勢，吸引現場的媒體搶拍。此外，郭采潔和樂團受邀登台演唱，傳遞音樂的力量。

郭采潔21日在社群平台PO當天的影像，只見她的髮型頗有巧思，把大部分的頭髮剪短，僅留了一撮過胸長度的小辮子，相當前衛；服裝部分，郭采潔穿得一身黑，上身是黑色細肩帶短版背心，下身則是貼身長裙。

由於郭采潔的短背心會露出胸部以下的肌膚，網友發現她的身型消瘦很多，光是正面就能隱約看到肋骨，轉到側面時更加明顯，肋骨根根分明，宛如紙片人。

網友紛紛留言：「姐姐太瘦了」、「多吃點，真的太瘦」等，但也有網友欣賞郭采潔的身材，誇讚她瘦又有腹肌。