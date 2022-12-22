民進黨在近期的九合一大選跟嘉義市長補選連續遭到重挫，不但總統蔡英文辭去黨主席，就連台灣民意基金會20日公布的最新民調也可看到，蘇貞昌內閣不滿意度52.6％，滿意度僅剩36%，其中非常不滿意高達28.5％，民眾要求內閣總辭的呼聲相當高。對此，近日就有網友在網路上表示疑惑，「2024民進黨是不是勝選無望了？」

這位網友在PTT HatePolitics板上PO出一篇「2024民進黨應該沒希望了吧？」的文章表示，「本來疫情的事情，壞事打出好球，台灣守了一年多，政府不買疫苗，結果現在得罪慈濟、台積電出走台灣」，原PO更直呼「我看政府把大財團跟市井小民都得罪光了，2024應該完全沒希望了吧？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友紛紛一面倒留言表示，「感覺是賴清德會橫掃天下吧」、「民進黨一堆中生代這次幾乎群體陣亡，民進黨這下一定得派賴清德出來選了」、「怎麼可能沒希望，賴清德這麼受愛戴」；仍有大量網友有不同的看法，「國民黨一堆想出頭，對賴清德不見得有好處」、「應該是這樣沒錯，只要國民黨不要犯傻就都不好說」、「基本上到2032前都沒機會，2024總統國民黨立委過半」。