TLPGA年終大賽2022台灣大哥大女子公開賽，第二回合揮別首日的陰霾天氣，迎來和煦的冬陽，在理想天候條件配合下，與賽選手奮力抓博蒂，領先榜的逐洞成績一片「紅字」（低於標準桿成績），首回合領先者吳佳晏最後兩洞連續射鳥成功，以67桿完成第二回合，總桿來到低於標準桿12桿的132桿，帶著2桿領先優勢進入最後一輪決賽。

第二輪比賽一開始，吳佳晏延續首日火熱手感，第2與第3洞連續進帳博蒂，領先優勢一度擴大為5桿；不過在第6洞因為推桿未進，吞下這場比賽個人第一記柏忌。這記柏忌顯然打亂了她的節奏，隨後在第15洞第2桿打過頭，切球過洞後兩推才進洞，再吞一記柏忌，被後頭追趕的侯羽桑追上。

所幸去年台巡賽賞金后吳佳晏最後兩洞穩住腳步，靠精準的鐵桿連續推進兩記短博蒂推桿，再度取得2桿的領先優勢。整天沒有出現柏忌的侯羽桑這回合表現可圈可點，總計抓下了6隻博蒂，總桿數為低於標準桿10桿的134桿，將落後的差距從出發時的3桿，減少到2桿。

吳佳晏表示，第6洞的柏忌與第11洞的博蒂推桿未進，讓她覺得推桿節奏不再那麼順，「還好我沉住氣一直等，最後終於再讓我等到兩隻小鳥。」吳佳晏本月13日才從日本返台，因此這場比賽是她返台首戰，對於最後一回合決賽，吳佳晏直率表示：「我會做好自己該做的，該拿博蒂，自然就會博蒂！」

台灣大哥大贊助的旅美名將李旻與徐薇淩排名從中後段直衝，其中前一天打73桿的李旻，飆出當日最低65桿，與前一回合相比，排名大幅躍進32名，來到第5；徐薇淩也奮力搶攻，全天進帳的4記博蒂中有3隻出現在5桿長洞，最後以68桿收尾、總桿來到139桿，與今年多次屈居第二的「宜蘭球后」石澄璇並列第7。

楊斐茜也擊出全場最佳的65桿，不但打破個人單回合比賽最低桿紀錄，總桿也來到137桿，與繳出66桿的前年台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸暫並列第3。