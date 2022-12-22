疫後旅遊潮帶動相關電商買氣，蝦皮表示，自11月起行李箱買氣較上月增加四成，不只旅遊商品買氣夯，在冷氣團步步進逼下，火鍋湯底買氣更是狂，蝦皮購物觀察，湯底買氣較上月成長至少6成。

據國際信用卡組織調查，國際旅遊禁令開放後，35％的台灣民眾馬上著手安排半年內的出國旅行行程，蝦皮購物站上數據也發現，自11月起行李箱買氣較上月增加4成，熱銷的行李箱規格則以適合4到6天中期旅遊的25吋行李箱最受消費者青睞，多件組行李箱也有140％的爆發性彈跳，而其他旅行用品如收納袋、手提袋更是躍上站上關鍵字熱搜前10名。

不只旅遊商品買氣夯，在冷氣團步步進逼下，火鍋湯底買氣更是狂。蝦皮購物觀察，湯底買氣較上月成長至少6成。

跨年元旦連假即將到來，蝦皮購物也看好商機，打造出遊必備清單，不論是出國旅行或揪團歡聚，均可以一站購足。優惠商品包括有，大容量歐沃皇家黑鑽全鋁鎂合金登機箱24吋，原價7,150元破盤價只要3,990元，雙層防爆拉鍊設計的Discovery Adventures運動款工具箱20吋拉鍊行李箱，暖心價1,990元。Travel Blue寧靜頸枕也千元有找！