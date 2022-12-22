民進黨九合一大選慘敗，大家忙著找戰犯、找敗選原因。中天新聞針對「賴清德說論文抄襲、黨內黑金、聽不見基層聲音是敗選原因，你覺得？」進行街訪，結果，很多民眾認為，「民進黨好像有卡疫苗，或是讓大家打高端」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》今(22日)派出記者針對「賴清德說論文抄襲、黨內黑金、聽不見基層聲音是敗選原因，你覺得？」進行街訪。有一位正妹表示，「他們自己的問題吧，就是執政有問題」。還有一名女子直言，「當你打開新聞，他們全都是負面新聞、就不會想投給民進黨」。

還有一些年輕人認為，「已經有企業要幫忙進疫苗進來，然後他們就好像有卡疫苗吧，或是讓大家打高端這樣子」、「民進黨今年做的有點太差勁了，就是說太多太多那種奇奇怪怪的事情發生，比如說之前中共導彈穿越台灣，還要從日本那邊得知，讓民眾失去信心」、「你沒有讓我就是吃好穿好賺到錢，我就是不爽，我就要換一個人做做看」。