許多人為了追求愛情願意掏心掏肺，甚至掏空自己的存款。一位女網友分享，高齡76歲的婆婆深深相信各種愛情詐騙，讓她和老公相當困擾，不管他們如何苦勸，甚至親自上場設立假帳號，婆婆還是對於網路上的愛情詐騙深信不疑，最近又想匯款6萬元幫助網路上的「那個他」，讓她氣得怒轟，婆婆平常怎麼好意思炫耀自己是從北一女畢業、是退休教師？貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結過3次婚的婆婆自公公死後，深深相信網路上的愛情詐騙，她結婚1年半來，到各金融機構擋婆婆匯錢的次數已經多到數不清。這次對方原本自稱是美國人，在台北被開槍沒錢住院，幸好婆婆匯錢時被及時擋下。一問之下才知道，婆婆完全問不出來是住哪家醫院，視訊時也只有聲音沒有畫面，讓他們篤定一看就是詐騙，沒想到婆婆卻說，如果朋友死了一定做鬼也會來找他們。

之後原PO和其他家人順利把婆婆LINE上的騙子刪除聯絡資訊，沒想到對方竟靠著臉書邀請捲土重來，這次對方變成是困在印尼的英國人，自稱因為手機掉了急需6萬元幫忙，結果婆婆依舊暈船偷偷去匯錢。原PO怒轟，「怎麼一個退休教師可以無知低能智X喜X愚蠢到這種地步？還好意思炫耀自己是北一女，我覺得她應該是北七女才對！」

對此，許多人紛紛回應，「會不會是失智症前期，想戀愛」、「婆婆帳號給我，我來跟她談戀愛，我們55分帳」、「她一看到my love就暈船了，不是說是錢啦！捐顆肝、腎、骨髓之類的，她也會義無反顧的啊！」、「妳婆婆一定是單身多年，肖尪肖尬這型欸！會讀書的不一定聰明，死讀書又生活白癡的就是妳婆婆這種人！」