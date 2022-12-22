台北市替代役男捲起衣袖，踴躍響應捐血公益活動。 (台北市兵役局提供)

台北市替代役男響應捐血活動，展現貢獻愛心不遺餘力及年輕有活力的健康正面形象。 (台北市兵役局提供)

台北市政府兵役局於12月22日辦理替代役役男成長教育，因應近期天氣寒冷，血荒嚴重，為響應捐血中心呼籲，擴大辦理捐血活動，役男紛紛挽袖捐熱血，奉獻愛心不落人後。

台北市兵役局代理局長林春來說，為疏解血荒，替代役中心利用成長教育，鼓勵替代役男捲起衣袖，踴躍響應捐血公益活動，有30位役男捐血，捐血量達1萬250cc，充分展現替代役男的滿腔熱血，貢獻愛心不遺餘力及年輕有活力的健康正面形象。

目前服勤於浩然敬老院的役男趙冠博表示，疫情期間民眾外出減少，血荒也日漸嚴重。這次替代役中心舉辦的捐血活動，見到弟兄們熱心挽袖捐輸熱血共襄盛舉，可見人間處處有溫情。在協助捐血活動進行的期間，也向工作人員請教「分離術捐血」的相關訊息。需事先預約、費時較長（約需2小時），但每隔兩週就可再捐，勢必能夠幫助到更多需要的患者，因此不僅成為下一次捐血的目標，也會鼓勵身邊想捐血的親朋好友優先選擇分離術捐血。盼能夠集眾人之力，為血庫帶來新鮮熱血，為病人及需要的人們帶來生機。

林春來表示，替代役中心表示役男回饋社會，踴躍參加捐血是最好的公益活動，期許替代役男們熱血傳愛，共同為社會盡心力，展現服務熱忱和溫暖愛心，也希望能激盪各界熱心公益的熱血熱情，共同推動愛的循環！