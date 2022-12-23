總公司位於台中精密機械園區的台灣勁越，22日至26日，舉辦鱷魚牌（Crocodile）原廠商品廠拍，包括男女休閒服飾及皮件等數萬件商品，全面一折起，累積滿五千元送300元折價券及摸彩券一張；緊接著，彰化場從29日至明年元月2日，接棒登場，今年摸彩特獎gogoro電動機車，將由台中場與彰化場合併抽出一台。

Crocodile原廠商品廠拍，規劃超值優惠專區、羽絨雙認證、秤斤論兩、內著帽襪，一次購足、運動慢跑系列、法頌寢飾、喬治皮鞋、上山採藥、Nara Choice全牛皮時尚手工包、鱷魚皮件全面特價、鱷魚童裝系列全面三折起，及毛小孩寵物食品等廠商專區，提供一次購足的方便性。

緊接著，台灣勁越本月29日起至明年元月2日，又在旗下彰化埤頭工廠，接棒舉辦Crocodile原廠廠拍。

台灣勁越的原廠廠拍，主打Crocodile男女款時尚休閒保暖外套、戶外旅遊服飾、休閒鞋、紳士鞋、皮件、內著、帽子及襪子等商品，廠拍商品品項齊全。

台灣勁越說，原廠廠拍，一年只有一次，並祭出全面一折起，累計滿五千元，再送300元折價券。

台灣勁越透露，Crocodile原廠廠拍提供「天天來店禮」，每人限領一組，22日當天前100名，12月23日至26日前50名；彰化場29日前100名，12月30日至明年元月2日前50名，都送環保餐具組。