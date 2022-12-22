南區回收場發生車禍意外，鄭姓司機駕駛左邊回收車，行經右邊回收車的車後快速右轉，車身擦撞到右邊回收車後方車門，夾斷鄭打開車門的蔡男左手臂。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市環保局2輛北區資源回收車22日晚間8時30分在萬年路的南區回收場卸貨時發生車禍意外，駕駛回收車的蔡姓清潔隊員下車打開後車門，準備卸貨，不料鄭姓同事駕駛另輛回收車從後方右轉駛離，擦撞蔡男剛打開的後車門，來不及縮手的蔡男左手臂當場遭夾斷，大聲哀號，同事聽聞急叫救護車送醫，肇事的鄭姓司機到派出所接受警方調查。

台南市22日晚間正值市區各回收車載運廢棄物品回南區回收場卸貨，北區2輛回收車先後卸貨時，58歲蔡姓司機將車停在玻璃區，開啟後車門，準備卸除車上的玻璃，這時鄭男駕駛另輛回收車正卸完玻璃要從後方駛離，卻未保持安全車距，右轉時車身擦撞到蔡男正開啟的後車門，導致蔡男左手被夾傷。

事故發生瞬間，蔡男即哀號「我的手斷了」，同事聞聲趕到，趕進送醫，救護人員到場研判屬封閉性骨折，將蔡男送往台南市立醫院急救。警方隨後到場，初判屬交通意外事故，肇事的鄭男配合到警所調查。警方表示若傷者要提告，即以過失傷害方向受理。

台南市環保局表示，案發後已關心受傷同事傷勢，並有相關保險理賠，全案屬交通事故，若鄭男車速過快，將追究責任，未來將增加現場指揮人員，以防止再發生類似情事。