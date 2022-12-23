大陸疫情嚴峻，台灣緊接著出現搶購普拿疼等「乙醯胺酚」藥物情況，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，如果情況繼續惡化下去，不排除採取「暫時性實名制」措施。藥師林士峰22日在臉書發文表示，今年五月台灣疫情危急，政府也沒有祭出特別規範，強調「真的缺藥只有在台灣疫情惡化的時候才會出現」。

王必勝說，目前除了普拿疼外，其他廠牌的乙醯胺酚藥品也出現大量收購的情況，為了防患於未然，中央流行疫情指揮中心會預先擬定相關措施，第一階段會勸說藥局能夠限量購買，情況嚴重會考慮實施「暫時性實名制」。

林士峰提到，今年台灣疫情爆發的時候，許多國人擔心染疫而到藥局掃貨，政府當時沒特別採取行動，還是撐過來了。回想起當時情況，他稱藥局進貨只要有貨就好，很難去挑廠牌，甚至過去賣的廠牌也幾乎進不到貨，退守賣排裝退燒藥也撐住了。

林士峰指出，現在大陸買不到普拿疼，跑來台灣掃貨，政府說會嚴重到不排除祭出實名制。他分享自身經驗，稱在藥局會碰到很多指定要買特定品牌的人，「跟他說這款現在沒有，同成份劑量、不同牌子的可不可以？」最常聽到的回答是，「幫別人買的，沒聽過不敢幫他做決定」，以為這是社會常識。林士峰強調，「台灣不會因為中國缺藥潮導致缺藥，只有自己疫情轉趨嚴峻才會。」