巴哈馬21日引渡加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）回美國受審，同日FTX與關係企業Alameda Research兩名前高階主管承認犯下聯邦詐欺罪。

美國紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）21日表示，29歲的FTX共同創辦人暨前技術長蓋瑞‧王（Gary Wang），以及28歲的加密幣交易公司Alameda前執行長艾里森（Caroline Ellison），對多項詐欺指控認罪。

蓋瑞‧王已對共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀商品詐欺和共謀證券詐欺指控認罪。艾里森也承認犯下共謀電信欺詐、共謀商品詐欺、共謀證券詐欺和共謀洗錢。

若是罪名成立，兩人恐面臨數十年監禁，故決定認罪換取減刑。檢方指出，兩人已在19日簽下認罪協商。

艾里森與蓋瑞‧王是FTX倒閉案被起訴的第二和第三名個人，兩人是班克曼弗瑞德的重要副手。威廉斯表示，兩人目前正與檢方合作，協助繼續調查班克曼弗瑞德。

威廉斯同時表示將盡快讓班克曼弗瑞德出庭，暗示FTX案件可能還有更多指控，並呼籲其他涉案人士盡快出面。

班克曼弗瑞德上周在巴哈馬被捕，被控犯下共謀電信詐欺、電信詐欺、共謀謀洗錢等八項罪名，面臨最高115年監禁。

此外，證交會（SEC）與美國商品期貨交易委員會（CFTC）皆對蓋瑞‧王與艾里森提起民事訴訟。

SEC在訴狀指稱艾里森協助操縱FTX發行的加密代幣FTT，指控蓋瑞‧王開發能讓Alameda移轉FTX客戶資金的軟體碼，艾里森將這些資金用於Alameda的交易活動。SEC表示，兩人皆配合調查。

SEC亦指控班克曼弗瑞德不當宣稱FTX是安全的交易平台，具備嚴格的風險減輕措施，誤導客戶。

另外，CFTC指稱艾里森在州際貿易數位資產商品銷售犯下詐欺和重大不實陳述，控告蓋瑞‧王在數位資產商品銷售詐欺。