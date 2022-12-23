12月25日是縣市長就職典禮，YouTuber網紅「桃園孫先生」22日針對「新科縣市長即將就職，請問您比較想參加或觀看誰的就職典禮？」發起網路民調，高達41%的網友想參加或觀看台北市長蔣萬安的就職典禮。

「桃園孫先生」22日針對「新科縣市長即將就職，請問您比較想參加或觀看誰的就職典禮？」發起網路民調，截至晚上11點，已有10000人投票，高達41%的網友想參加或觀看台北市長蔣萬安的就職典禮；29%的網友想參加新竹市長高虹安就職典禮；22%網友想參加桃園市長張善政就職典禮；6%想參加基隆市長謝國樑就職典禮；其他意見則有2％。

網友紛紛表示，「喜歡看張善政及蔣萬安、高虹安就職典禮！」、「當然是看萬安啊！但更愛看蔡同學下台典禮」、「最看好的就是張善政，一個最明顯有實力的院長，他說的絕對能做的到，其他也是人才，只是資源相較之下沒那麼有優勢」、「只要是國民黨的都想參加」。

也有網友說，「只要不是民進黨的縣市，都喜歡」、「高虹安開開心心不屈不撓的就職典禮，加油」、「都想參加，希望他們都平安，都能順利完成市長上任，為民服務！不要再有政治追殺了！」