持續在火星上漫遊的火星探測車毅力號(Perseverance)，從2021年2月登陸火星以後，持續在收集火星的土壤、岩石甚至空氣的樣本，放到車上的儀器裡分析。但是這樣的工作充其量是個「野外科學家」的角色，想要獲得更多資料，還是需要專業實驗室才行。因此毅力號最近抛出了1支裝著火星地質樣本的氣密管，留待將來的火星登陸器將它收走，運回地球。

新阿特拉斯(New Altas)報導，在星戰迷眼裡，裝著火星樣本的鈦質樣本管，看起來「像一把放在火星表面的光劍」，或許已經成為某種迷因。這支樣本管未來的旅程，將是一場堪比科幻小說的重大挑戰：必須要有1艘登陸艇降落火星，撿拾樣本管，重新升空離開火星，然後返回地球。這項任務目前仍處於規劃階段，還不確定實行的方式。

毅力號的機械手臂所拍攝的土壤樣品管。(圖/NASA)

12 月 21 日，毅力號抛出了第1支樣本管，裡頭裝的是從1月31日從「南塞塔區」(South Séítah)採集的火成岩樣本。毅力號在抛出樣本管後，還要用2公尺長機械臂末端的攝影機，仔細的觀察附近，以確保樣本管的位置足夠安全，日後不會被毅力號壓到，或是被砂土埋住。完成1支樣本管後，毅力號還會繼裝把重要的樣本，裝進剩下的9根氣密管裡，並在接下來的兩個月內，投放到合適的地點。

在NASA計畫中，未來會有一系列的火星探測船，來執行樣本的回收工作。首先，需要另一艘火星登陸器，降落在毅力號旁邊，毅力號以靈活的機械臂把樣本管裝上登陸器的返回火箭裡。在裝完所有樣本後，返回火箭會從登陸器上發射，進入火星軌道，在燃料用盡前，抛出樣本艙。火星軌道上需要有一艘探測船，收容樣本艙，這艘攜帶樣本艙的探測船，踏上返回地球的旅程，在接近地球時，抛下樣本艙進入地球大氣層，回到地球。

回收過程可見NASA的影片。